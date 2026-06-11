Ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής οδήγησε στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε ανηλίκους στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν εννέα μέλη των κυκλωμάτων, ηλικίας από 14 έως 19 ετών, εκ των οποίων οι επτά είναι ανήλικοι. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ δύο ακόμη μέλη των οργανώσεων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο οργανώσεις είχαν συγκροτηθεί από τον περασμένο Απρίλιο, διαθέτοντας διακριτή δομή, καταμερισμό ρόλων και συνεχή δράση με στόχο τη διακίνηση ναρκωτικών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Διακίνηση ακόμη και μέσα σε σχολεία

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να πραγματοποιούσαν αγοραπωλησίες ναρκωτικών κυρίως σε ανήλικους μαθητές, επιλέγοντας ως σημεία δράσης παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων, αλλά και χώρους εντός σχολικών συγκροτημάτων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μέλη της πρώτης οργάνωσης επιχειρούσαν να στρατολογήσουν ακόμη και μαθητές της Α’ Γυμνασίου, ηλικίας μόλις 13 ετών. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πώληση κοκαΐνης σε 14χρονο κορίτσι.

Πολυτελές όχημα αξίας 150.000 ευρώ

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση δρούσε στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθραίας. Διέθετε ιεραρχική δομή με αρχηγό, δύο υπαρχηγούς και επιχειρησιακά μέλη.

Αρχηγός φέρεται ένας 21χρονος, ο οποίος είχε τον πλήρη έλεγχο της προμήθειας των ναρκωτικών και της διαχείρισης των εσόδων. Η οργάνωση διακινούσε κυρίως κάνναβη, κοκαΐνη και φαρμακευτικά δισκία, χρησιμοποιώντας για τις μετακινήσεις της πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ότι οι ναρκωτικές ουσίες φυλάσσονταν σε όχημα σταθμευμένο έξω από την κατοικία ενός εκ των υπαρχηγών, ενώ το αυτοκίνητο ήταν καταχωρημένο στο όνομα αποβιώσαντος προσώπου, προκειμένου να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της πραγματικής ιδιοκτησίας.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ο 21χρονος φερόμενος ως αρχηγός προσπάθησε να διαφύγει εμβολίζοντας περιπολικό και παρασύροντας αστυνομικό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι. Σε βάρος του σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναζητείται.

Δεύτερο κύκλωμα στους Θρακομακεδόνες

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση είχε ως βασικό πεδίο δράσης την περιοχή των Θρακομακεδόνων. Αποτελούνταν από έναν 19χρονο αρχηγό και δύο ανήλικους συνεργούς, ηλικίας 14 και 15 ετών.

Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν εγκαταλελειμμένη κατοικία ως χώρο αποθήκευσης και απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών, ενώ φέρονται να διακινούσαν κυρίως κάνναβη και κοκαΐνη. Σύμφωνα με την έρευνα, σε περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμών από αγοραστές, χρησιμοποιούσαν απειλές και σωματική βία για την είσπραξη των οφειλών.

Αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο οργανώσεων ήταν η χρήση εξελιγμένων μεθόδων αντιπαρακολούθησης. Τα μέλη επικοινωνούσαν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία και πραγματοποιούσαν ελέγχους διερχόμενων οχημάτων για τον εντοπισμό πιθανής αστυνομικής παρακολούθησης.

Παράλληλα, απέφευγαν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κατά τις μετακινήσεις τους, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο εντοπισμού τους από τις αρχές.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και χώρους που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι, κατασχέθηκαν:

-50,85 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-μικροποσότητα κοκαΐνης,

-πολυτελές όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών,

-3.980 ευρώ σε μετρητά,

-δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-πλήθος κινητών τηλεφώνων,

-τρία πιστόλια τύπου ρέπλικα,

-πιστόλι αερίου,

-σπρέι πιπεριού,

-δύο ναυτικές φωτοβολίδες,

-στιλέτα, σιδερογροθιές,

-πτυσσόμενο γκλοπ,

-ξύλινο ρόπαλο,

-υλικά συσκευασίας ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού, ενώ οι έρευνες για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης των κυκλωμάτων συνεχίζονται.