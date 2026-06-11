Lidl House Athens: Η νέα talk-of-the-town γαστρονομική εμπειρία στην καρδιά της Αθήνας

Υπάρχει ένας νέος προορισμός στην πόλη που υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το φαγητό, τη μαγειρική και την καθημερινή μας ευεξία. Η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε τη δημιουργία του Lidl House Athens, ενός εντυπωσιακού, πρότυπου κόμβου 670 τ.μ. στην ιστορική Στοά Αρσακείου, ο οποίος έρχεται να γίνει το απόλυτο σημείο συνάντησης για όλους όσοι αγαπούν την καλή κουζίνα και τον ποιοτικό τρόπο ζωής.

Το project αυτό δεν είναι απλώς ένα κτίριο, ούτε ένα ακόμη κατάστημα. Είναι ένα πρωτοποριακό, ζωντανό «οικοσύστημα» εκπαίδευσης, εμπειρίας και βιωσιμότητας, σχεδιασμένο με απόλυτη διαφάνεια και open-minded φιλοσοφία.

Eλεύθερη πρόσβαση για όλους

Το Lidl House Athens αποτελεί έναν από τους 17 στρατηγικούς συνεργάτες του concept «ΣΤΟΑ», αναλαμβάνοντας αποκλειστικά τον πυλώνα της Εκπαίδευσης. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ο χώρος ανοίγει τις πόρτες του και μας προσκαλεί να συμμετάσχουμε εντελώς δωρεάν (με μια απλή δήλωση συμμετοχής) σε μοναδικές βιωματικές δράσεις:

● Interactive Workshops & Masterclasses: Εκπαιδευτικά προγράμματα γύρω από τη σύγχρονη διατροφή.

● High-end Γαστρονομία: Γευστικές δοκιμές και οινογνωσίες με την υπογραφή του Resident Chef, Δημοσθένη Μπαλόπουλου, ο οποίος καθοδηγεί τις δράσεις διασφαλίζοντας την τεχνική αρτιότητα των εμπειριών.

● Talks & Panels: Συζητήσεις με κορυφαίους ειδικούς από τον χώρο της υγείας, της γαστρονομίας και της ευεξίας.

● Eco-living στην πράξη: Ένας «επιταχυντή βιωσιμότητας», όπου οι επισκέπτες μαθαίνουν έξυπνα tips για να μειώνουν τη σπατάλη τροφίμων στην καθημερινότητά τους.

Για την υλοποίηση αυτών των απαιτητικών workshops, η Lidl Ελλάς συνεργάστηκε με τη Miele Ελλάς. Ο χώρος έχει εξοπλιστεί με οικιακές και επαγγελματικές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας, προσφέροντας μια high-tech εμπειρία μαγειρικής με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης.

Όταν το brand σταματά να «μιλάει» μόνο του… και αρχίζει να συναντά

Η φιλοσοφία πίσω από το project βασίζεται στην έννοια της «δημοκρατικής διατροφικής παιδείας». Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς: «Με το Lidl House Athens, η σχέση μας με τον καταναλωτή δεν σταματάει στο ράφι, ως συνειδητή επιλογή, αλλά συνεχίζεται ως διαρκής εμπειρία. Δημιουργούμε έναν χώρο όπου το brand σταματάει να “μιλάει” μόνο του… και αρχίζει να συναντά. Να συζητά. Να παράγει».

Για τη Lidl Ελλάς, η ποιότητα και η σωστή διατροφική παιδεία δεν είναι προνόμιο των λίγων, αλλά δικαίωμα των πολλών. Γι’ αυτό και το «Better Living» γίνεται πράξη, προσφέροντας σε όλους τα εφόδια για μια καλύτερη, πιο ισορροπημένη ζωή.

Ένα «Εθνικό Αρχείο Γεύσεων» και ένα μεγάλο διεθνές στοίχημα

Πέρα από τα μαθήματα μαγειρικής και την ψυχαγωγία, το Lidl House Athens έχει και έναν βαθιά πολιτιστικό στόχο. Σε συνεργασία με ειδικούς και ανθρωπολόγους της τροφής, ξεκινά την καταγραφή και διάσωση των τοπικών παραδοσιακών συνταγών της χώρας μας μέσα από τη δημιουργία ενός «Εθνικού Αρχείου Γεύσεων».

Στόχος είναι ο χώρος αυτός να λειτουργήσει ως το «στρατηγείο» για τη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής κουζίνας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξή της στον κατάλογο της UNESCO ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Μια προσπάθεια που έρχεται ως φυσική συνέχεια της σταθερής στήριξης της Lidl Ελλάς στους Έλληνες παραγωγούς, έχοντας προωθήσει μόνο το 2025 εγχώρια προϊόντα αξίας άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ σε 31 χώρες του εξωτερικού.

Ραντεβού τον Σεπτέμβριο

Το μεγάλο opening είναι προγραμματισμένο για τον Σεπτέμβριο του 2026. Το Lidl House Athens θα επεκταθεί πολύ σύντομα και ψηφιακά μέσα από τη δική του custom πλατφόρμα.

Stay tuned, γιατί το πιο νόστιμο και βιώσιμο ταξίδι της χρονιάς μόλις ξεκινά!