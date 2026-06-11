Στο εδώλιο o ομογενής

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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/06/2026 15:51

Σήμερα θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, προκειμένου να απολογηθεί για τα πλημμελήματα που τον βαραίνουν, εκείνα της οπλοκατοχής και της ψευδούς κατάθεσης, ενώ παράλληλα εκκρεμεί και η απόφαση έκδοσής του στην Αυστραλία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Κατηγορούμενος είναι επίσης ο 86χρονος πατέρας του, για υπόθαλψη εγκληματία, που όλα αυτά τα χρόνια δήλωνε άγνοια αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ζούσε μαζί του σε σπίτι στο Αίγιο. Επιπλέον, δικάζεται και η 47χρονη σύντροφος του Δαλαμάγκα, η οποία ισχυρίζεται πως δεν είχε ιδέα ότι ο 56χρονος είναι καταζητούμενος της Interpol.

Μας ενημερώνει η Ρένα Κουβελιώτη

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