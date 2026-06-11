Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων φαρμάκων και ντόπινγκ

Κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, διάθεση επιβλαβών φαρμάκων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Εργαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου

Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε 51χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, ο οποίος φέρεται να είχε οργανώσει την παραγωγή και διακίνηση των παράνομων σκευασμάτων. Σε υπόγειο χώρο του φαρμακείου του είχε εγκαταστήσει πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό παραγωγής φαρμάκων, χωρίς σχετική άδεια του ΕΟΦ και χωρίς να τηρούνται οι κανόνες ορθής παραγωγής.

Για τη λειτουργία του εργαστηρίου εργάζονταν περίπου 10 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και άτομα με επιστημονικό υπόβαθρο, όπως βιολόγοι.

Τρόπος δράσης

Τα παραγόμενα σκευάσματα διακινούνταν είτε μέσω του φαρμακείου είτε χονδρικά προς συσκευασία και περαιτέρω διάθεση σε εταιρεία συμπληρωμάτων ιδιοκτησίας 26χρονου αλλοδαπού, η οποία δεν διέθετε σχετική άδεια.

Η προώθηση γινόταν και μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων, με τα προϊόντα να αποστέλλονται ως «συμπληρώματα διατροφής» ή είδη ευεξίας, είτε δια ζώσης είτε μέσω ταχυδρομικών αποστολών.

Μεταξύ των σκευασμάτων περιλαμβάνονταν προϊόντα για αδυνάτισμα, αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας, αλλά και ουσίες ντόπινγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκαν ουσίες που βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, καθώς και πρώτες ύλες αμφίβολης προέλευσης, ενώ κατασχέθηκαν και πλαστά σκευάσματα γνωστής εταιρείας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα συγκεκριμένα προϊόντα κρίνονται επιβλαβή για τη δημόσια υγεία.

Αποστολές σε 90 χώρες

Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού, με τη συνολική αξία των κατασχεθέντων να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ, ενώ τα παράνομα έσοδα ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.

Κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες σε οικία, φαρμακείο και εταιρεία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

40.856 τεμάχια παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ

13 κιλά πρώτης ύλης

έτοιμα προς αποστολή δέματα

47.320 ευρώ

υλικά συσκευασίας (φιαλίδια, ετικέτες, καπάκια)

ιδιόχειρες σημειώσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.