Γκράβα: Εξακολουθούν να είναι κλειστά τα σχολεία

Κλειστά παραμένουν τα σχολεία της Γκράβας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι απαραίτητες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένη ημερομηνία επαναλειτουργίας, καθώς οι τεχνικές εργασίες και οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Δήμου, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις τεχνικοί έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες, χωρίς να εντοπιστεί διαρροή αερίου. Παράλληλα, σε δύο ελέγχους με το ειδικό σύστημα Picarro δεν ανιχνεύτηκε οσμή αερίου.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στις παρεμβάσεις που έχουν υποδειχθεί στα τεχνικά πορίσματα. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η αναθεωρημένη μελέτη για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστούν τα πορίσματα των ελέγχων και θα ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις.

Μέχρι τότε, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά.