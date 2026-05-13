Κομοτηνή- Απάτη άνω των 450.000 ευρώ σε ΚΔΑΠ

Ξεπερνά τις 450.000 ευρώ η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που -σύμφωνα με την Αστυνομία- διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, μέσω εταιρείας – Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομοτηνή.

Συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και αρχηγικά, ενώ σε έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- το χρηματικό ποσό των 9.285 ευρώ, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τρεις κάμερες καταγραφής και πλήθος εγγράφων. Κατασχέθηκαν, επίσης, τρία οχήματα.

Ειδικότερα, σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν τα δύο αρχηγικά μέλη σε οικισμό της Λάρισας, στην Κομοτηνή συνελήφθησαν τρία ακόμα μέλη και ένα σε περιοχή του Έβρου.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα των Αρχών, οι δράστες από το 2023 έως τον Μάιο του τρέχοντος έτους, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο αρχηγός και η υπαρχηγός, έχοντας ιδρύσει εταιρεία και εντάσσοντας ως προσωπικό της επιχείρησης τις άλλες τέσσερις συλληφθείσες, προσπορίζονταν συστηματικά χρηματικά ποσά αρχικά μέσω εγγραφής μέγιστου αριθμού ανήλικων μαθητών σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου και έπειτα μέσω ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών ανήλικων μαθητών, εκμεταλλευόμενοι με αυτόν τον τρόπο τις σχετικές επιδοτήσεις «voucher» των υποτιθέμενων μαθητών, λαμβάνοντας έτσι εικονικές παράνομες πληρωμές.

Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής (2023-2026), σύμφωνα με την υπηρεσία της Ελληνικής Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσό άνω των 450.000 ευρώ.

