Εικοσιτετράωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ σήμερα – Τι διεκδικεί

Εικοσιτετράωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία κήρυξε για σήμερα η ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος και στους χώρους συγκέντρωσης που έχουν ορίσει τα νομαρχιακά τμήματα σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«- Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας.

– Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

– Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση.

– Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.

– Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.

– Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

– Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

– Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση.

– Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.

– Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου.

– Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις».

Στην απεργία της ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία

Στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Ζητούν την επίλυση θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων.

Με κεντρικό σύνθημα «Ως εδώ», η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) κάνει λόγο για υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων, εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και συνεχή υποβάθμιση των αποδοχών τους.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί διεκδικούν μεταξύ άλλων διπλασιασμό μισθών, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Με 24ωρη απεργία συμμετέχει στην κινητοποίηση και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

«Αποκτήσαμε στο ΕΣΥ υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, πρωτίστως από δωρεές και κοινοτικά κονδύλια, δευτερευόντως από εθνικούς πόρους (λόγω της γνωστής υποχρηματοδότησης του συστήματος), γίνονται υπεραπαραίτητα έργα κτιριακών αναβαθμίσεων των υγειονομικών μονάδων που σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν κινδύνεψαν ασθενείς και προσωπικό από πτώσεις σοβάδων και άλλων δυσλειτουργιών. Προσωπικό όμως δεν έχουμε να τα δουλέψουμε προς όφελος των ασθενών. Παρότι γίνονται προκηρύξεις το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό», αναφέρει η Ομοσπονδία.

«Πρέπει να ληφθούν μέτρα, προκειμένου να καταστεί ελκυστικό το ΕΣΥ για εργασία. Μέτρα όπως επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αυξήσεις μισθών, αύξηση ωρομισθίου, κίνητρα», τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ