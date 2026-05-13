Νεκρός 26χρονος μοτοσικλετιστής στην επαρχιακή οδό Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13/05/2026 11:15
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στη Χαλκιδική, με θύμα 26χρονο μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 20.35, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 26χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο νεαρός οδηγός του δικύκλου, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη από το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

