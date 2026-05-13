Eurovision 2026: Το «Ferto» πήρε το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος ημιτελικός του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision από την εντυπωσιακή σκηνή του Wiener Stadthalle της Βιέννης.

Ο Ακύλας με το εκρηκτικό «Ferto», προκρίθηκαν στον Μεγάλο Τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα είναι η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

Η αυλαία του πρώτου ημιτελικού άνοιξε με την προβολή της συγκινητικής ταινίας μικρού μήκους «By Your Side for 70 Years», με πρωταγωνιστή τον Toni, ένα αγόρι από την Αυστρία που μεγάλωσε παρέα με τον θεσμό.

Μέσα από τα μάτια του, το κοινό παρακολούθησε ένα νοσταλγικό ταξίδι με θρυλικές συμμετοχές, ανάμεσα στις οποίες της Νάνας Μούσχουρη από το 1963, όταν εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο με το «À force de prier».

Στη συνέχεια, το σκηνικό μεταφέρθηκε ζωντανά στο Wiener Stadthalle, όπου ο ενήλικας πλέον Toni συνόδευσε στο πιάνο μια χορωδία 70 ατόμων σε μια συμβολική ερμηνεία του «L’amour est bleu», τιμώντας την πρώτη Eurovision που διοργανώθηκε στη Βιέννη το 1967.

Η στιγμή κορυφώθηκε με τη ζωντανή εμφάνιση της απαστράπτουσας Βίκυς Λέανδρος, η οποία συνέπραξε με τη χορωδία, ερμηνεύοντας την ιστορική συμμετοχή της που κατέκτησε την 4η θέση, πριν από τη μεγάλη της νίκη το 1972 με το «Après toi».

Στη συνέχεια, οι παρουσιαστές της επετειακής διοργάνωσης, Βικτόρια Σβαρόφσκι (Victoria Swarovski) και Μίχαελ Οστρόφσκι (Michael Ostrowski), έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους.

Στην τέταρτη θέση της σειράς εμφάνισης, ο Ακύλας παρουσίασε το «Ferto» μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποθέωσης.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού, η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα ψηφιακό παραμύθι που θύμιζε βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες.

Τον πλαισίωσαν τέσσερις μοναδικοί χαρακτήρες, τους οποίους ενσάρκωσαν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Το τραγούδι, σε σύνθεση των TEO.x3, papatanice και Aκύλα ο οποίος υπογράφει και τους στίχους μαζί με τον Ορφέα Νόνη αποτελεί μια βιωματική ιστορία που καταδικάζει την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τονίζοντας την αξία της ευγνωμοσύνης.

Σημειώνεται ότι μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανέφερε στη σκηνή την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, ως ένα σύμβολο ενότητας μέσω της μουσικής.

Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου όπου η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το τραγούδι «Jalla» θα διεκδικήσει το δικό της εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ