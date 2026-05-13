Σύλληψη 37χρονου για κρυφή βιντεοσκόπηση γυναικών σε τουαλέτες και δημόσιους χώρους

Τριανταεπτάχρονος συνελήφθη επειδή βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκα στις τουαλέτες κλειστού αθλητικού κέντρου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ενώ η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του αποκάλυψε πλήθος οπτικοακουστικού υλικού με γυμνές ή ημίγυμνες γυναίκες, το οποίο φέρεται να είχε καταγραφεί εν αγνοία των θυμάτων σε διάφορα δημόσια μέρη, όπως παραλίες και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πιο συγκεκριμένα, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο 37χρονος συνελήφθη, μετά από καταγγελία ότι καθώς βρισκόταν σε κλειστό γυμναστήριο της Καλαμαριάς, εισήλθε σε γυναικεία τουαλέτα, όπου φέρεται να βιντεοσκόπησε 45χρονη, η οποία βρισκόταν σε διπλανή καμπίνα, τοποθετώντας το κινητό του τηλέφωνο κάτω από το διαχωριστικό, χωρίς εκείνη να το αντιληφθεί.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, όταν έγινε αντιληπτός, επιχείρησε να καταστρέψει τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου, πετώντας την αρχικά μέσα στην τουαλέτα και στη συνέχεια στο έδαφος, σε μία προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη της πράξης του.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Από την έως τώρα ανάλυση των αρχείων προκύπτει ότι σε αυτά υπήρχε μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν γυναίκες ή μέρη του σώματός τους, με εσώρουχα, μαγιό αλλά και γυμνές, σε χώρους όπως παραλίες, τουαλέτες και μέσα μαζικής μεταφοράς- υλικό το οποίο φαίνεται να τραβήχτηκε είτε με κινητό τηλέφωνο είτε με κρυφή κάμερα, χωρίς οι γυναίκες να το γνωρίζουν.

Το σύνολο των κατασχεθέντων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου του κινητού τηλεφώνου, πρόκειται να αποσταλεί στην αρμόδια εγκληματολογική υπηρεσία για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση,

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς για παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας κατ’ εξακολούθηση, με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

