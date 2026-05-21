Εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Την πύλη εξόδου των φυλακών Κορυδαλλού πέρασε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, 24 χρόνια μετά την καταδίκη του σε βαρύτατες ποινές πολλών ισοβίων κάθειρξης.

Ο Γιωτόπουλος ή «Λάμπρος» στην οργάνωση, που χρεώθηκε μία αιματηρή πορεία στην ιστορία της χώρας, είχε αιτηθεί πέντε φορές την έξοδό του από τη φυλακή.

Η πέμπτη, που κατατέθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2025, ήταν αυτή που έγινε δεκτή από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, έπειτα από έφεση σε απορριπτικό βούλευμα, με αρνητική για την αποφυλάκιση του εισαγγελική πρόταση, ανοίγοντας την πόρτα στον πολυισοβίτη, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στον Γιωτόπουλο απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα, έχει υποχρέωση εμφάνισης ανά τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του και έχει απαγόρευση απομάκρυνσης από τον τόπο κατοικίας του.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ο οποίος εξέτιε ποινή 17 φορές ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη με απόφαση του Εφετείου ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη, από το 2022 ελάμβανε τακτικές άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει.

Είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς, αρνούμενος σε κάθε φάση της έρευνας οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση και όσα του καταλόγισαν οι διωκτικές αρχές.

Το 2004 είχε προχωρήσει σε απεργία πείνας για τις συνθήκες κράτησής του και έπειτα από νοσηλεία είχαν καταργηθεί τα ειδικά μέτρα προαυλισμού για όλα τα έγκλειστα μέλη της οργάνωσης.

Για τη δράση της 17 Νοέμβρη παραμένουν κρατούμενοι οι Δημήτρης Κουφοντίνας και Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.

