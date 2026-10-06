Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται από νωρίς το πρωί οι οδηγοί στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό.

Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην έξοδο της Αθηνών-Κορίνθου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Για ακόμη ένα πρωινό, ο Κηφισός παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Τμηματικά, στο «κόκκινο» βρίσκονται και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών-Κορίνθου, ενώ δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος της Καραϊσκάκη έως τον Άλιμο.

Προβλήματα καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστέρηση 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Την ίδια ώρα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 έως 25 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.