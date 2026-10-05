Κηφισός: 104.000 άνθρωποι εισπνέουν αερολύματα από μολυσμένη κοίτη

Στο «κόκκινο» η ρύπανση από Κόκκινο Μύλο μέχρι την Κύμης σύμφωνα με τους επιστήμονες με τους ειδικούς να αναφέρουν πως η βιοκοινότητα έχει χαθεί τελείως σε συγκεκριμένα χιλιόμετρα.

Ο διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης κάνει σαφές πως υπάρχει μικροβιακή επιβάρυνση και μεγάλος κίνδυνος να επηρεαστεί ακόμα και ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας , εκτοξεύοντας σε τιμές συναγερμού το αρσενικό και τον μόλυβδο. Ταυτόχρονα αναφέρει ότι περίπου 104.000 άνθρωποι ζουν σε περιοχές 200 μέτρα από ανοιχτή κοίτη που έχει γεμίσει με κόπρανα, με αποτέλεσμα να εισπνέουν τα αερολύματά της.

«Συνεχίζονται οι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι»

Αυστηρό μήνυμα σε όλους τους ασυνείδητους που ρυπαίνουν τον Κηφισό, έστειλε και ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης.«Τόσο οι επιθεωρητές περιβάλλοντος όσο και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής με την οποία έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, μαζί με την Ελληνική Αστυνομία όπου απαιτείται, θα συνεχίσουν τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. Όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, εφαρμόζεται το πολύ αναλυτικό θεσμικό πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει και τη μεθοδολογία υπολογισμού του διοικητικού προστίμου, το οποίο είναι αναλογικό με τον τζίρο της επιχείρησης» τονίζει.