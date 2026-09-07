Φωτιά στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.