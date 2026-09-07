LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

14:00
ALPHA NEWS

Φωτιά στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/09/2026 12:19
Φωτιά στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας
Αεροσκάφος πραγματοποιεί ρίψεις νερού PHOTO- INTIME

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. 

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 

Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης