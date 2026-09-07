Ελ. Βενιζέλος: Ρεκόρ επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο

Τα 4 εκατομμύρια επιβάτες ξεπερασε τον Αύγουστο το Ελεύθέριος Βενιζέλος .

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η συνολική επιβατική κίνηση έφτασε τους 4,03 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.Επίσης, η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση, κατέγραψαν υψηλότερα επίπεδα από αυτά του 2025, κατά 2,4% και 4,3%, αντίστοιχα.

Το συγκλονιστικό είναι ότι κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 23,71 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,4%. Ακόμη, η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,3% και 4,4%, αντίστοιχα.

Άνοδος και στις πτήσεις

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τους πρώτους οχτώ μήνες του 2026 ανήλθε σε 198.571, καταγράφοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025. Συγκεκριμένα, οι πτήσεις του εσωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 4,8% ενω οι διεθνείς πτήσεις 3,2%, αντίστοιχα.