Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρία άτομα για ναρκωτικά

Αστυνομικοί στην Θεσσαλονίκη, συνέλαβαν άτομα, τα οποία εμπλέκονται στα κυκλώματα εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά, το τελευταίο εικοσιτετράωρο, αστυνομικοί, πραγματοποίησαν ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή της Ασπροβάλτας, όπου συνέλαβαν συνολικά, τρία άτομα, για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατασχέθηκαν ποσότητες κρυσταλλικής αμφεταμίνης, MDMA, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης.

Σχηματίστηκαν δικογραφίες για τους συλληφθέντες, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.