Τι “ψάρεψαν” Τόμπυ και Κέλυ

Περισσότερα από 10 κιλά ακατέργαστης κάνναβης μετέφερε 21χρονος σε αποσκευές.

Ο νεαρός εντοπίστηκε μετά την επιβίβασή του σε πλοίο στον Πειραιά, με τη συνδρομή των σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 “Τόμπυ” και “Κέλυ”.

Ο νεαρός συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η εκτιμώμενη αξία των ουσιών εκτιμάται στις 33.000 ευρώ.