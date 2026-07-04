Τι “ψάρεψαν” Τόμπυ και Κέλυ
Περισσότερα από 10 κιλά ακατέργαστης κάνναβης μετέφερε 21χρονος σε αποσκευές.
Ο νεαρός εντοπίστηκε μετά την επιβίβασή του σε πλοίο στον Πειραιά, με τη συνδρομή των σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 “Τόμπυ” και “Κέλυ”.
Ο νεαρός συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Η εκτιμώμενη αξία των ουσιών εκτιμάται στις 33.000 ευρώ.
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