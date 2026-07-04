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Τι “ψάρεψαν” Τόμπυ και Κέλυ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/07/2026 18:07

Περισσότερα από 10 κιλά ακατέργαστης κάνναβης μετέφερε 21χρονος σε αποσκευές.

Ο νεαρός εντοπίστηκε μετά την επιβίβασή του σε πλοίο στον Πειραιά, με τη συνδρομή των σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 “Τόμπυ” και “Κέλυ”.

Ο νεαρός συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η εκτιμώμενη αξία των ουσιών εκτιμάται στις 33.000 ευρώ.

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