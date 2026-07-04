Διάσωση ναυαγών τουριστών στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας

Σε περιπέτεια -ευτυχώς με αίσιο τέλος- κατέληξε μια βόλτα με σκάφος για τρεις Σέρβους τουρίστες στην Ολυμπιακή Ακτή της Πιερίας.

Οι τρεις Σέρβοι τουρίστες, δύο ενήλικες κι ένας ανήλικος, αποφάσισαν χτες το πρωί να κάνουν βόλτα με το σκάφος στην θαλάσσια περιοχή όταν για άγνωστη -μέχρι στιγμής- αιτία, το σκάφος αναποδογύρισε με αποτέλεσμα και οι τρεις να βρεθούν στο νερό.

Οι τρεις Σέρβοι άρχισαν να καλούν σε βοήθεια ενώ δίπλα τους έπλεε αναποδογυρισμένο το σκάφος τους.

Οι ναυαγοσώστες περισυνέλλεξαν δύο από τους τρεις ναυαγούς ενώ ο τρίτος αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο σωστικό σκάφος λέγοντας ότι δεν επιθυμούσε να εγκαταλείψει το σκάφος ενώ προσπαθούσε να φέρει σε κανονική θέση αλλά δεν τα κατάφερε.

Τελικά ζήτησε τη βοήθεια του ναυαγοσωστικού ενώ με τη συνδρομή του Λιμενικού το σκάφος ρυμουλκήθηκε .

Σε περιπέτεια -ευτυχώς με αίσιο τέλος- κατέληξε μια βόλτα με σκάφος για τρεις Σέρβους τουρίστες στην Ολυμπιακή Ακτή της Πιερίας.