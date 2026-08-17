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Κατάσβεση πυρκαγιάς στο Άνω Γαύριο της Άνδρου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/08/2026 18:27
Κατάσβεση πυρκαγιάς στο Άνω Γαύριο της Άνδρου
ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην Άνδρο, αντιμετώπισε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, σε αγροτοδασική έκταση στο Άνω Γαύριο.

Δυο οχήματα της Πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν την πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 14:30 στην περιοχή, και μετά από άμεση επέμβαση, αλλά και με τη βοήθεια άλλων επίγειων δυνάμεων, κατάφεραν να την σβήσουν εντελώς, πριν πάρει διαστάσεις.

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