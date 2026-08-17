Πάργα: Το “διαμάντι” της Ηπείρου

Η Πάργα αποτελεί μοναδικό προορισμό συνδυάζοντας πράσινο και μπλε, βουνό και θάλασσα για μία ξεχωριστή εμπειρία. Ο Αντιδήμαρχος Θεοφάνης Σκάρπος μιλά στον Alpha και εξηγεί γιατί η πόλη αποτελεί μοναδικό πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους παραθεριστές.

Η Μύκονος της Ηπείρου

Στην Πάργα κανείς μπορεί να απολαύσει ταυτόχρονα τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και το πράσινο της φύσης που περιβάλει τις παραλίες. Σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκονται οι Παξοί- Αντίπαξοι και ο ποταμός του Αχέρωντα για σύντομες εξορμήσεις. Η πόλη δίνει την αίσθηση του νησιού, με τη γραφικότητά της, της ιστορίας και την αρχιτεκτονική της.

Κάθε χρόνο η Πάργα προσελκύει τουρίστες από την Βόρεια Ευρώπη, την Αγγλία, την Ολλανδία, την Αυστρία, τα Βαλκάνια αλλά και την Κύπρο.