Τσακώθηκαν και έβγαλε καραμπίνα – Ένας τραυματίας

Χειροπέδες σε έναν 28χρονο άνδρα πέρασαν οι αστυνομικοί, ο οποίος φέρεται να πυροβόλισε με καραμπίνα κατα τη διάρκεια καυγά με γυναίκα στο δρόμο, χτες στον Ασπροπυργό.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας οδηγούσε όταν ξεκίνησε καυγάς με πεζή γυναίκα που ήταν μαζί με τον 14χρονο γιο της. Τότε φέρεται να έβγαλε καραμπίνα και να πυροβόλησε προς το μέρος της γυναίκας. Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε ο γιος της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο 28χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος( Ο.Π.Κ.Ε.) και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο άνδρας πέρασε το κατώφλι του Εισαγγελέα.