Συναγερμός στο Ρίο: Θαλαμηγός προσάραξε με 5 επιβαίνοντες

Νέο περιστατικό με προσάραξη θαλαμηγού, στη θαλάσσια περιοχή του Φάρου Δρεπάνου, δυτικά του Ρίου. Για το συγκεκριμένο περιστατικό ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ, Γιώργος Βάλλης, έκανε την εξής δήλωση:

“Για ακόμη μία φορά βλέπουμε ένα περιστατικό προσάραξης θαλαμηγού, αυτή τη φορά στη θαλάσσια περιοχή του Φάρου Δρεπάνου, δυτικά του Ρίου.

Στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα και, ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε θαλάσσια ρύπανση. Στην περιοχή επικρατούσαν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 Μποφόρ, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό.

Ως Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., θέλω να επισημάνω για ακόμη μία φορά ότι η ασφάλεια στη θάλασσα πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Δεν πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει τραυματισμός ή κάτι πολύ σοβαρότερο για να κινητοποιηθούμε. Κάθε τέτοιο περιστατικό πρέπει να διερευνάται σε βάθος, ώστε να διαπιστώνονται τα αίτια και να αποφεύγονται αντίστοιχα συμβάντα στο μέλλον.

Χρειάζεται αυξημένη προσοχή από όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, σωστή αξιολόγηση των καιρικών συνθηκών και, κυρίως, αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Χαιρετίζω την άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος και θεωρώ απαραίτητο κάθε περιστατικό να αποτελεί αφορμή για να βελτιώνουμε συνεχώς την ασφάλεια στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο”.