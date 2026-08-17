Νεκρός μαθητής σε τροχαίο στην Ξάνθη

Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Κομοτηνής ο χαμός του Πέτρου,μαθητή, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Ξάνθη χτες. Ο νεαρός ήταν μαθητής στο 1ο ΕΠΑΛ της Κομοτηνής.

Σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Ροδόπης εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για το γεγονός.

Διαβάστε το συλληπητήριο μήνυμα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης:

Το τροχαίο συνέβη στην επαρχιακή οδό Αβάτου – Ν. Κεσσάνης. Ο 16χρονος οδηγούσε μοτοσυκλέτα η οποία συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ένας 20χρονος. Από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 16χρονος. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ξάνθης.