Από την Ιατρική στο χρυσό της Ευρώπης

Ένα χρυσό μετάλλιο, 66 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και μια ελληνική συμμετοχή που έφτασε μέχρι την κορυφή. Ο Μιχαήλ-Άγγελος Νικολού, φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κατέκτησε την πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Φοιτητικό Πρωτάθλημα Kick Boxing, στην κατηγορία Kick Light -74 κιλών.

Η διάκρισή του έχει ξεχωριστή σημασία. Ήταν η πρώτη συμμετοχή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ενώ αποτέλεσε και τη μοναδική ελληνική πανεπιστημιακή εκπροσώπηση στους αγώνες.

Με την επιτυχία του, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέβηκε στην 11η θέση μεταξύ 66 ευρωπαϊκών ιδρυμάτων. Η Ελλάδα κατέλαβε την 9η θέση ανάμεσα σε 17 χώρες.

Ένας στόχος: η πρώτη θέση

Η προετοιμασία δεν ήταν εύκολη. Προηγήθηκε ένα ολόκληρο καλοκαίρι εντατικής δουλειάς, με τον νεαρό αθλητή να καλείται να μοιράσει τον χρόνο του ανάμεσα στις προπονήσεις και τις απαιτήσεις της Ιατρικής.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, το μυστικό βρίσκεται στην ισορροπία, την αφοσίωση και τη συνέπεια. Χρειάζεται να γνωρίζει κανείς τα όριά του, ώστε να μπορεί να αποδίδει εξίσου καλά τόσο στον αθλητισμό όσο και στις σπουδές.

«Από τη στιγμή που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας, εννοείται πως ο στόχος ήταν το ψηλότερο σκαλί του βάθρου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υπήρχε, ωστόσο, πρόσθετη πίεση. Η απουσία άλλης ελληνικής συμμετοχής και το γεγονός ότι η Ιατρική Σχολή Αθηνών έπαιρνε για πρώτη φορά μέρος σε Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιάδα Μαχητικών Αθλημάτων έκαναν την αποστολή ακόμη πιο απαιτητική.

Η προσαρμογή στις συνθήκες και η διαχείριση της πίεσης

Για τον Μιχαήλ-Άγγελο, μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες σε διεθνείς διοργανώσεις είναι η προσαρμογή σε μια νέα χώρα και στις διαφορετικές συνθήκες που συναντά ο αθλητής.

Ο πρώτος αγώνας, όπως λέει, ήταν καθοριστικός. Από εκείνο το σημείο και μετά αισθάνθηκε μεγαλύτερη σιγουριά για την έκβαση της προσπάθειας.

Η ψυχολογική προετοιμασία αποτελεί, άλλωστε, αναπόσπαστο μέρος του πρωταθλητισμού. Δεν αρκεί μόνο η φυσική κατάσταση. Εξίσου σημαντικό είναι να μπορείς να ελέγχεις τα συναισθήματά σου την ώρα του αγώνα.

«Ο αθλητισμός βοηθά τις ακαδημαϊκές επιδόσεις»

Ο χρυσός πρωταθλητής δεν θεωρεί ότι ο πρωταθλητισμός αποτελεί εμπόδιο για τις σπουδές. Αντίθετα, πιστεύει ότι μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά για έναν φοιτητή.

Όπως επισημαίνει, οι αγώνες πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, που ξεκινά στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.

Αυτό δίνει στους φοιτητές-αθλητές τη δυνατότητα να οργανώσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους. Προϋπόθεση είναι να μην αφήνουν εκκρεμότητες στην εξεταστική περίοδο, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν απερίσπαστοι στους αγώνες.

Ο πατέρας του, ο πιο σημαντικός άνθρωπος πίσω από το μετάλλιο

Πίσω από κάθε μεγάλη αθλητική επιτυχία υπάρχει συνήθως μια ομάδα ανθρώπων. Για τον Μιχαήλ-Άγγελο, πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή έχει η οικογένειά του.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον πατέρα του, ο οποίος είναι και ο προπονητής του. Οι ατελείωτες ώρες προπόνησης, η καθημερινή καθοδήγηση και η κοινή προσπάθεια αποτέλεσαν, όπως λέει, τη βάση της σημερινής διάκρισης.

Ευχαριστίες απευθύνει επίσης στις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα στον Πρύτανη, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, στον Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγητή Ευστάθιο Ευσταθόπουλο, και στον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, αναπληρωτή καθηγητή Χρήστο Καραγιάννη.

Ξεχωριστή θέση στις ευχαριστίες του έχουν ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος, η Διευθύντρια Φοιτητικής Μέριμνας Σοφία Ευστρατίου, καθώς και η γυμνάστρια και συνοδός της αποστολής, Κατερίνα-Ευαγγελία Κυριάκου.

Μια διάκριση που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο

Ο Μιχαήλ-Άγγελος Νικολού δεν έφερε απλώς ένα ακόμη μετάλλιο στο ΕΚΠΑ. Έδωσε την ευκαιρία στην Ιατρική Σχολή να κάνει δυναμική εμφάνιση σε μια διοργάνωση όπου δεν είχε εκπροσωπηθεί ξανά.

Το χρυσό στην κατηγορία Kick Light -74 κιλών αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον ίδιο, αλλά και ένα παράδειγμα για τους φοιτητές που θέλουν να συνδυάσουν τις σπουδές με τον υψηλό αθλητισμό.