LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Εντιμότατοι Κερατάδες (Ε)

Εντιμότατοι Κερατάδες (Ε)

08:15
ALPHA NEWS

«Καμίνι» ο προαστιακός στον Ασπρόπυργο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/07/2026 20:32

Μάστιγα έχουν γίνει οι πυρκαγιές που ανάβουν οι όρμα δίπλα από τις γραμμές του τρένου στον Ασπρόπυργο για να λιώνουν καλώδια βάζοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή. Μια αντίστοιχη πυρκαγιά με αυτές που έδειξε ο ALPHA το Σάββατο το απόγευμα  στο κεντρικό δελτίο είχαμε  και σήμερα στην περιοχή. Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν από την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία τους.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης