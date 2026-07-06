«Καμίνι» ο προαστιακός στον Ασπρόπυργο

Μάστιγα έχουν γίνει οι πυρκαγιές που ανάβουν οι όρμα δίπλα από τις γραμμές του τρένου στον Ασπρόπυργο για να λιώνουν καλώδια βάζοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή. Μια αντίστοιχη πυρκαγιά με αυτές που έδειξε ο ALPHA το Σάββατο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο είχαμε και σήμερα στην περιοχή. Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν από την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία τους.