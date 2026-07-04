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Φωτιές δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές στη γραμμή Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/07/2026 20:09

Απίστευτες αποκλειστικές εικόνες φέρνει στο φως ο ALPHA από τις πυρκαγιές που ανάβουν μέσα στο καλοκαίρι  ομάδες  ρομά στον Ασπρόπυργο δίπλα στις γραμμές του τρένου για να λιώσουν καλώδια και να πάρουν το Χαλκό.

Πυρκαγιές βέβαια που βάζουν σε κίνδυνο ολόκληρη την Περιοχή.

Μας ενημερώνει η Κατερίνα Αθανασιάδη

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