Φωτιές δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές στη γραμμή Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος
Απίστευτες αποκλειστικές εικόνες φέρνει στο φως ο ALPHA από τις πυρκαγιές που ανάβουν μέσα στο καλοκαίρι ομάδες ρομά στον Ασπρόπυργο δίπλα στις γραμμές του τρένου για να λιώσουν καλώδια και να πάρουν το Χαλκό.
Πυρκαγιές βέβαια που βάζουν σε κίνδυνο ολόκληρη την Περιοχή.
Μας ενημερώνει η Κατερίνα Αθανασιάδη
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