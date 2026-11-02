Ιταλία: Νέα εισαγγελική έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης της δολοφονίας του Πιερ Πάολο Παζολίνι

Μια νέα δικαστική έρευνα ξεκινά η εισαγγελία της Ρώμης με στόχο την ανακάλυψη των άγνωστων, έως τώρα, ηθικών αυτουργών της δολοφονίας του σπουδαίου Ιταλού συγγραφέα, ποιητή και σκηνοθέτη Πιερ Πάολο Παζολίνι. Ο κορυφαίος διανοούμενος έχασε τη ζωή του πριν από 51 χρόνια (την 1η Νοεμβρίου 1975) στην παραθαλάσσια περιοχή της Όστια, κοντά στην ιταλική πρωτεύουσα.

Το επίσημο αίτημα για το άνοιγμα της υπόθεσης υποβλήθηκε από τον νομικό Στέφανο Ματσιόνι, ο οποίος στο παρελθόν εκπροσωπούσε τον εξάδελφο του θύματος. Σε δηλώσεις του, ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι η παλαιότερη ετυμηγορία, η οποία απέδιδε το έγκλημα αποκλειστικά στον Τζουζέπε Πελόζι, έχει καταρριφθεί εδώ και 18 χρόνια λόγω πλήθους νέων εγκληματολογικών ευρημάτων και αποδείξεων.

Ο Ματσιόνι εξέφρασε την ελπίδα ότι τα πρόσφατα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα επιτρέψουν στις αρχές να δώσουν οριστικές απαντήσεις, ενώ απηύθυνε έκκληση σε όσους γνωρίζουν κάτι και σιωπούν, να μιλήσουν. Σύμφωνα με αναλυτές, ο Ιταλός νομικός εμφανίζεται πεπεισμένος ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν ξεκάθαρα πολιτικό και ότι οι εντολείς της εγκληματικής ενέργειας συνδέονταν με ακροδεξιούς και νεοφασιστικούς κύκλους.