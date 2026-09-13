Άνω Βροντού Σερρών- Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο

Χωρίς ενεργό μέτωπο και πλήρως οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στην Άνω Βροντού Σερρών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:00, σε αγροτοδασική έκταση της περιοχής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα. Στην κατάσβεση συνέδραμε και ένα ελικόπτερο. Για την ενίσχυση της επιχείρησης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Σερρών. Υδροφόρες του Δήμου συμμετείχαν στην προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πριν από την εκδήλωση της φωτιάς είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.

Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.