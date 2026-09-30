Ύποπτο σακίδιο στο κέντρο της Αθήνας – Στο σημείο οι αρχές

Έληξε ο συναγερμός

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, αργά το μεσημέρι. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα σακίδιο, που εντοπίστηκε κρεμασμένο σε δέντρο στην οδό Όθωνος, στην πλευρά της πλατείας Συντάγματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας περαστικός είδε το σακίδιο και ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο έέσπευσε άμεσα ομάδα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προκειμένου να ελέγξει το αντικείμενο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη για όσο διήρκησε ο έλεγχος, στις οδούς :