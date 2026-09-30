Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα το Σάββατο για τον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο, εξαιτίας των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.

Οι περιορισμοί αφορούν τη στάση, τη στάθμευση και την κυκλοφορία οχημάτων σε δρόμους της περιοχής του Κολωνακίου.

Από τις 06:00 έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στις οδούς που έχουν οριστεί. Από τις 15:00 και μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων θα αρχίσουν σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας.

Οι δρόμοι με κυκλοφοριακούς περιορισμούς

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη Σκουφά, στο τμήμα από την οδό Ομήρου έως την πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Περιορισμοί θα εφαρμοστούν επίσης στη Λυκαβηττού, μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος, καθώς και στη Δημοκρίτου, από τη Σκουφά έως τη Σόλωνος.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας προβλέπεται στη Σόλωνος, στο τμήμα μεταξύ Λυκαβηττού και Κανάρη. Η Σέκερη και η Κανάρη θα επηρεαστούν σε όλο το μήκος τους, ενώ στις ρυθμίσεις εντάσσεται και η πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Η σύσταση της Ελληνικής Αστυνομίας προς τους οδηγούς

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να μην κινούνται από τα συγκεκριμένα σημεία κατά τις ώρες ισχύος των μέτρων, ώστε να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στο κέντρο της Αθήνας.

Οι οδηγοί καλούνται επίσης να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη.