Δολοφονία 45χρονης στα Χανιά – «Έσπασε» και ομολόγησε

Με κυνισμό ο 43χρονος καθομολογία δολοφόνος της Σταυρούλας περιέγραψε στους αστυνομικούς το αποτρόπαιο έγκλημά του

Επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο και μάλιστα επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές για να καλύψει τα ίχνη του.

Μας ενημερώνουν η Ελένη Στάθογλου και Πέτρος Καρσιώτης.