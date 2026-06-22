Δολοφονία 45χρονης στα Χανιά – «Έσπασε» και ομολόγησε
«Σκηνοθέτησε» ληστεία για να παραπλανήσει
Με κυνισμό ο 43χρονος καθομολογία δολοφόνος της Σταυρούλας περιέγραψε στους αστυνομικούς το αποτρόπαιο έγκλημά του
Επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο και μάλιστα επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές για να καλύψει τα ίχνη του.
Μας ενημερώνουν η Ελένη Στάθογλου και Πέτρος Καρσιώτης.
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