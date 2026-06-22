Η μουσική “ένωσε” 11 πόλεις

Έντεκα κορυφαίοι πιανίστες, έπαιζαν ταυτόχρονα σε έντεκα εμβληματικούς ιστορικούς χώρους, σε έντεκα πόλεις σε όλη την Ευρώπη και αυτό προβλήθηκε σε ζωντανή πανευρωπαϊκή μετάδοση!

Η Αθήνα συμμετείχε με κορυφαίους καλλιτέχνες του Μεγάρου Μουσικής, που βγήκαν ζωντανά από τον Λόφο της Πνύκας, με φόντο την Ακρόπολη.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συμμετείχε σε ένα μοναδικό πανευρωπαϊκό μουσικό γεγονός ευρωπαϊκής εμβέλειας: το EUROPIANO. Σε παραγωγή ARTE και ZDF.

Κορυφαίοι πιανίστες παίζουν σε 11 εμβληματικούς χώρους από 11 πόλεις σε όλη την Ευρώπη — ανάμεσά τους και η Αθήνα, με τη Γερμανική Ορχήστρα Δωματίου της Βρέμης, τον μαέστρο Κωνσταντίνο Καρύδη και τον πιανίστα Λούκας Στέρνατ να ερμηνεύουν το «Αυτοκρατορικό» Κοντσέρτο του Μπετόβεν στον Λόφο της Πνύκας, με φόντο την Ακρόπολη.

Ένα γεγονός που παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε prime time σε ολόκληρη την Ευρώπη — μια από τις σημαντικότερες φετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις και μια σπάνια ευκαιρία διεθνούς προβολής για την Αθήνα.