Ιωάννινα: Τρεις συλλήψεις για 36 κιλά κάνναβης

Τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν χθες το βράδυ σε περιοχή των Ιωαννίνων, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στον εντοπισμό 36 κιλών και 250 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δύο από τους συλληφθέντες φέρονται να κινούνταν με προπορευόμενο όχημα, ενώ ο τρίτος μετέφερε τα ναρκωτικά σε δεύτερο αυτοκίνητο.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, με τη συνεργασία του Β΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών. Οι αρχές αξιοποίησαν πληροφορίες και εντόπισαν αρχικά το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες.

Οι δύο «προπομποί» και το όχημα με την κάνναβη

Το πρώτο αυτοκίνητο κινούνταν μπροστά από δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαινε ο τρίτος συλληφθείς. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και τα δύο οχήματα και πραγματοποίησαν έλεγχο.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο βρέθηκαν 34 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 36 κιλών και 250 γραμμαρίων. Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι οι δύο επιβαίνοντες στο πρώτο όχημα είχαν αναλάβει ρόλο προπομπού, κινούμενοι μπροστά από το αυτοκίνητο που μετέφερε τις ναρκωτικές ουσίες.

Κατασχέθηκαν οχήματα, χρήματα και κινητά

Εκτός από την ποσότητα κάνναβης, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν, 2.935 ευρώ, 40.480 λεκ Αλβανίας και τρία κινητά τηλέφωνα.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν επίσης οι αστυνομικοί σκύλοι «IKARUS» και «JERRY».

Δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.