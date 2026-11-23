Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε τρία λεωφορεία των ΜΑΤ στην περιοχή του Γουδή, προκαλώντας κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυρκαγιά συνοδεύτηκε από έντονο μαύρο καπνό, ο οποίος ήταν ορατός από μεγάλη απόσταση. Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν την έκταση της φωτιάς και την κινητοποίηση που ακολούθησε.

Δύο λεωφορεία των ΜΑΤ έχουν καταστραφεί ολοσχερώς,ενώ δύο έχουν υποστεί ζημιές. Ένα βυτιοφόρο έχει επίσης υποστεί ζημιές.

Στο σημείο βρίσκεται ο δημοσιογράφος Άλκης Παππάς και μας ενημερώνει.