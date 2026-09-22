Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από τις πρώτες ώρες σήμερα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι καταιγίδες κατά διαστήματα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Υπάρχει επίσης πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Στη Θεσσαλία, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις πρώτες ώρες κυρίως τη Μαγνησία και τις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Σποράδες και Χαλκιδική αναμένεται να δεχθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες ώρες έως το απόγευμα.

Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται και στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια πλευρά του νησιού, από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Αύριο, τα φαινόμενα θα επιμείνουν στη Μαγνησία, κυρίως στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ζητήσει από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι δήμοι έχουν ενημερωθεί ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει θέσει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρών.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων συνιστάται να αποφεύγεται η διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους δρόμους που διασταυρώνονται με ρέματα.

Οι πολίτες καλούνται επίσης να ασφαλίσουν αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές. Καλό είναι να ελεγχθούν παράλληλα οι υδρορροές και τα λούκια των κατοικιών.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, η ασφαλέστερη επιλογή είναι η παραμονή μέσα σε κτίριο ή αυτοκίνητο μέχρι να περάσει η καταιγίδα.

Κίνδυνος υπάρχει και από κεραυνούς. Για τον λόγο αυτό συνιστάται να αποφεύγονται οι υπαίθριες εργασίες, οι παραθαλάσσιες περιοχές και τα ψηλά δέντρα.

Αν η καταιγίδα εκδηλωθεί ενώ κάποιος βρίσκεται στο αυτοκίνητο, θα πρέπει να το ακινητοποιήσει σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα. Τα τζάμια πρέπει να παραμένουν κλειστά και να αποφεύγεται κάθε επαφή με μεταλλικά σημεία.

Όσοι βρίσκονται στη θάλασσα θα πρέπει να βγουν άμεσα στην ακτή.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται για την εξέλιξη των φαινομένων από τα δελτία της ΕΜΥ.