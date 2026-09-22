Καταγγελίες για τα όσα συμβαίνουν στην Πολύαιγος

Οι εικόνες που βλέπουμε από την Πολύαιγο είναι απαράδεκτες και ντροπιαστικές. Σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους και ευαίσθητους φυσικούς προορισμούς του Αιγαίου, η εικόνα συνωστισμού, αυθαίρετης δραστηριότητας και επιβάρυνσης του παράκτιου περιβάλλοντος προκαλεί έντονο προβληματισμό.Ως Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών τονίζει ο Πρόεδρος Γιώργος Βάλλης έχουμε επανειλημμένα επισημάνει ότι η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος του φυσικού μας πλούτου.

Τόπος μοναδικής φυσικής αξίας

Η Πολύαιγος συνεχίζει ο κ. Βάλλης ΄΄δεν είναι ένας ακόμη προορισμός. Είναι ένας τόπος μοναδικής φυσικής αξίας που οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε. Η θάλασσα και οι ακτές μας ανήκουν σε όλους και η πρόσβαση σε αυτές πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό, κανόνες και ουσιαστικό έλεγχο.Δεν μπορεί κάποιοι να λειτουργούν ανεξέλεγκτα και να δημιουργούν εικόνες που εκθέτουν συνολικά τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό.Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να πραγματοποιούν ουσιαστικούς και συνεχείς ελέγχους, ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ως άνθρωποι της θάλασσας, γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα ότι χωρίς καθαρή θάλασσα, καθαρές ακτές και σεβασμό στο περιβάλλον, δεν υπάρχει βιώσιμο μέλλον για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό.Η Ελλάδα πρέπει να προστατεύσει αυτό που την κάνει μοναδική.Η Πολύαιγος δεν είναι χώρος για ασυδοσία. Είναι ένας φυσικός θησαυρός που πρέπει να παραδώσουμε ακέραιο στις επόμενες γενιές΄΄.