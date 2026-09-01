Ηγουμενίτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση 24χρονη – Χειροπέδες στο σύντροφό της

Την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύντροφός της

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα, καθώς ένας 29χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 24χρονη σύντροφό του, τραυματίζοντάς την.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν χτες αργά το βράδυ όταν το ζευγάρι φέρεται να καυγάδισε έντονα. Η γυναίκα καθόταν πάνω στο καπό του αυτοκινήτου, όταν ο 29χρονος το έθεσε σε κίνηση με αποτέλεσμα, να πέσει η 24χρονη από το αυτοκίνητο. Μάλιστα η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία η οποία είχε ενημερωθεί πως επρόκειτο για τροχαίο.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών από όπου κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως διαπίστωσαν οι αρχές ο 29χρονος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να περάσει το κατώφλι του Εισαγγελέα.