90 χρόνων οδηγούσε ανάποδα και χωρίς δίπλωμα

Οδηγούσε επικίνδυνα στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας στην Αττική οδό , και χωρίς δίπλωμα. Όταν τον σταμάτησαν διαπίστωσαν ότι ήταν 90 χρόνων και το δίπλωμα του είχε λήξει στο 2018. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο –440- ευρώ με τους αστυνομικούς να τον ακινητοποιούν στην είσοδο της Αττικής Οδού από Μαρκόπουλο.Σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.