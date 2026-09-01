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90 χρόνων οδηγούσε ανάποδα και χωρίς δίπλωμα

Φόβος και τρόμος στην Αττική οδό
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/09/2026 18:22
90 χρόνων οδηγούσε ανάποδα και χωρίς δίπλωμα
INTIME

Οδηγούσε επικίνδυνα  στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας στην Αττική οδό , και χωρίς δίπλωμα. Όταν τον σταμάτησαν διαπίστωσαν ότι ήταν  90 χρόνων και το δίπλωμα του είχε λήξει στο 2018. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο –440- ευρώ με τους αστυνομικούς να τον ακινητοποιούν στην είσοδο της Αττικής Οδού από Μαρκόπουλο.Σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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