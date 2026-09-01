Καταδίκη 47χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Ένας 47χρονος άνδρας, καταδικάστηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, κατόπιν καταγγελίας ενός ψυχολόγου, με την ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός προγραμματισμένου ραντεβού στο γραφείο της ψυχολόγου.

Ωστόσο, όπως ανέφερε στην απολογία του ο 47χρονος, ενήργησε χωρίς σεξουαλικό υπόβαθρο.