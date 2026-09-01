Αττική: 14 νεκροί σε τροχαία τον Αύγουστο

Πάνω από 25.500 παραβάσεις βεβαίωσε η Τροχαία – Στο επίκεντρο των ελέγχων αλκοόλ, ταχύτητα, κινητό και κράνος

Συνολικά 346 τροχαία ατυχήματα, με 411 παθόντες, σημειώθηκαν τον Αύγουστο του 2026 στην Αττική.

Από τα τροχαία που καταγράφηκαν, 14 ήταν θανατηφόρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 άνθρωποι. Παράλληλα, σημειώθηκαν 6 σοβαρά τροχαία, με 6 σοβαρά τραυματίες, καθώς και 326 ελαφρά τροχαία, στα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά 391 άτομα.

Πάνω από 25.500 τροχονομικές παραβάσεις

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, τον ίδιο μήνα οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής βεβαίωσαν συνολικά 25.522 παραβάσεις, εκ των οποίων 251 σε βαθμό πλημμελήματος.

Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν:

745 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, εκ των οποίων 66 σε βαθμό πλημμελήματος. 1.017 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. 257 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. 336 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. 1.000 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας. 3.498 για μη χρήση προστατευτικού κράνους. 62 για επικίνδυνους ελιγμούς