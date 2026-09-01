9Οχρονος οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό

Εδώ και 8 χρόνια με ληγμένο δίπλωμα

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, εντόπισαν έναν 90χρονο οδηγό να κινείται με το αυτοκίνητό του στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ακολούθησαν το όχημα και λίγο αργότερα, κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδού από Μαρκόπουλο.

Κατά τον έλεγχο και την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε πως ο 90χρονος δεν είχε μαζί του την άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ από την προανακριτική διαδικασία προέκυψε, ότι αυτή είχε λήξει από το 2018.

Ο οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 440 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Τροχαία Αττικής Οδού, υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.