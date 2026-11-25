Με τα Χριστούγεννα πλέον να πλησιάζουν και το εορταστικό κλίμα να περιτριγυρίζει τα πάντα, έτσι και η αγορά θα κινηθεί σε εορταστικούς ρυθμούς. Με διευρυμένο ωράριο θα εξυπηρετούν τα εμπορικά καταστήματα τους καταναλωτές, ενώ τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου θα είναι ανοικτά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου τα καταστήματα μπορούν να είναι ανοικτά τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου. Για την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου προτείνεται ωράριο από τις 11 μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ για τις άλλες δύο Κυριακές, μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου προτείνεται ωράριο από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Στην καρδιά των εορτών, Την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προτείνεται ωράριο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Πότε τα καταστήματα θα είναι κλειστά

Ανήμερα των Χριστουγέννων και την επόμενη 26 Δεκεμβρίου,τα καταστήματα θα είναι κλειστά όπως κάθε χρόνο. Ομοίως και την επόμενη της Πρωτοχρονιάς 2 Ιανουαρίου.

Σημειώνεται πως το εορταστικό ωράριο είναι προαιρετικό και προς προσαρμογή του κάθε εργοδότη.