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Κωνσταντίνος Αργυρός: Τραγουδά με φόντο τον Πύργο του Άϊφελ

Ενώ το Παρίσι καίγεται
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/10/2026 12:45

Ένα βίντεο που ανέβασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα social media, με σκοπό να ενημερώσει τους θαυμαστές του για την συναυλία του στο Παρίσι, έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΡΙΣΙ ΡΕΥΜΑ
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Ο τραγουδιστής τραγουδάει μπροστά από τον Πύργο του Άϊφελ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media, λόγω της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί στην Γαλλία και συγκεκριμένα στο Παρίσι.

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