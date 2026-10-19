Κωνσταντίνος Αργυρός: Τραγουδά με φόντο τον Πύργο του Άϊφελ

Ένα βίντεο που ανέβασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα social media, με σκοπό να ενημερώσει τους θαυμαστές του για την συναυλία του στο Παρίσι, έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο τραγουδιστής τραγουδάει μπροστά από τον Πύργο του Άϊφελ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media, λόγω της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί στην Γαλλία και συγκεκριμένα στο Παρίσι.