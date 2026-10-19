H Μοίρα Έρευνας Διάσωσης έγινε 20 χρόνων

Η 384 Μοίρα Έρευνας Διάσωσης (ΜΕΔ) έχει ως αποστολή την Έρευνα και Διάσωση σε καιρό ειρήνης και την Έρευνα και Διάσωση Μάχης σε καιρό έντασης και πολέμου.

Παράλληλα, αναλαμβάνει δευτερεύουσες αποστολές όπως η παροχή εφοδίων σε απομονωμένες περιοχές καθώς και μεταφορές προσωπικού και υψηλών προσώπων.Επιπλέον, εκτελεί αεροδιακομιδές ασθενών και τραυματιών, επ’ ωφελεία του ΕΚΑΒ.

Το έμβλημα της 384 ΜΕΔ απεικονίζει το κεφάλι ενός Πούμα, σύμβολο της απόλυτης δύναμης και της μοναχικότητας, συμβολίζοντας περαιτέρω τη δυναμικότητα των αποστολών που φέρει εις πέρας αλλά και τον μοναχικό τρόπο εκτέλεσης τους.

Επιπλέον τα Super Puma διακρίνονται για την ευκολία προσαρμογής τους σε όλες τις καιρικές συνθήκες, τονίζοντας έτσι τις δυνατότητες των ελικοπτέρων Super Puma για επιχειρήσεις παντός καιρού.

Στο επάνω δεξί τμήμα οι τρεις γαλανόλευκοι ομόκεντροι κύκλοι παριστάνουν το εθνόσημο που φέρουν όλα τα Α/Φ και Ε/Π της ΠΑ.

Η 384 ΜΕΔ δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2006, από τη διάσπαση της 358ΜΕΔ σε 3 ανεξάρτητες Μοίρες. Την 358ΜΕΔ με Ε/Π AB-205, B-212 & A109 POWER, την 384ΜΕΔ με Ε/Π AS-332C1 Super Puma και τη Μοίρα Συντήρησης Ελικοπτέρων (ΜΣΕ/Π).

Το 2011, η Μοίρα παρέλαβε και τα δύο τελευταία Ε/Π AS-332C1 Super Puma, ολοκληρώνοντας την προμήθεια συνολικά 12 Ε/Π (4 με διαμόρφωση SAR και 8 με διαμόρφωση CSAR).

Το Μάρτιο του 2021, εντάχθηκαν στην Μοίρα 2 Ε/Π ΑW-109 Trekker με διαμόρφωση MEDICAL, δωρεά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για εκτέλεση αποστολών αεροδιακομιδών επ’ ωφελεία του ΕΚΑΒ.