Λέσβος: 8 άτομα στο νοσοκομείο μετά το ναυάγιο – τραγωδία

8 μετανάστες μεταφέρθηκαν συνολικά στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, μετά το τραγικό ναυάγιο ανοικτά του νησιού. Πρόκειται συγκεκριμένα για 6 ενήλικες και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, από τα 8 άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, 4 νοσηλεύονται.

Οι υπόλοιποι 4 αφού εισήχθησαν στο νοσοκομείο παρέμειναν στην μονάδα βραχείας νοσηλείας, έως ότου ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες εξετάσεις.