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Λέσβος: 8 άτομα στο νοσοκομείο μετά το ναυάγιο – τραγωδία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/10/2026 12:45
Λέσβος: 8 άτομα στο νοσοκομείο μετά το ναυάγιο – τραγωδία
INTIME

8 μετανάστες μεταφέρθηκαν συνολικά στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, μετά το τραγικό ναυάγιο ανοικτά του νησιού. Πρόκειται συγκεκριμένα για 6 ενήλικες και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, από τα 8 άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, 4 νοσηλεύονται.

μετανάστες θάλασσα
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Τραγωδία στη Λέσβο με 6 νεκρούς μετανάστες. Ανάμεσα τους ένα βρέφος.

Οι υπόλοιποι 4 αφού εισήχθησαν στο νοσοκομείο παρέμειναν στην μονάδα βραχείας νοσηλείας, έως ότου ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες εξετάσεις.

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