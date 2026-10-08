Η απίθανη διαδρομή μιας γυναίκας- Από λογίστρια…σεφ

Μαγείρεψε για την βασιλική οικογένεια της Ισπανίας

Μία ασυνήθιστη στροφή καριέρας έκανε η Νεκταρία Κοκκινάκη.

Η Νεκταρία Κοκκινάκη ήταν λογίστρια και παράλληλα ασχολιόταν με την μεγάλη της αγάπη, την μαγειρική.

Ωστόσο αποφάσισε ότι το κάλεσμά της ήταν μαγειρική και πλέον ασχολείται αποκλειτικά με αυτή.

Η Νεκταρία Κοκκινάκη, μιλάει για την μαγειρική, αλλά και για την εμπειρία της μαγειρεύοντας για την Ινφάντα Χριστίνα και την οικογένεια της.