Η απίθανη διαδρομή μιας γυναίκας- Από λογίστρια…σεφ
Μαγείρεψε για την βασιλική οικογένεια της Ισπανίας
Μία ασυνήθιστη στροφή καριέρας έκανε η Νεκταρία Κοκκινάκη.
Η Νεκταρία Κοκκινάκη ήταν λογίστρια και παράλληλα ασχολιόταν με την μεγάλη της αγάπη, την μαγειρική.
Ωστόσο αποφάσισε ότι το κάλεσμά της ήταν μαγειρική και πλέον ασχολείται αποκλειτικά με αυτή.
Η Νεκταρία Κοκκινάκη, μιλάει για την μαγειρική, αλλά και για την εμπειρία της μαγειρεύοντας για την Ινφάντα Χριστίνα και την οικογένεια της.
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