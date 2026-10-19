Νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη: «Ξαναγεμίζει» η ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα

103 άνθρωποι αποβιβάστηκαν στον Μύρτο το πρωί της Δευτέρας, ενώ 23 εντοπίστηκαν στα Πλατιά Περάματα και άλλοι 42 στη Λούτρα . Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένου στα νότια του Ηρακλείου, μία ημέρα μετά την αποχώρηση 214 μεταναστών από την ΑΓΡΕΞ.

Παρά τη σταδιακή αποσυμφόρηση που καταγράφηκε την Κυριακή, οι νέες μεταφορές προς την Ιεράπετρα δημιουργούν ερωτήματα για τις δυνατότητες φιλοξενίας, καθώς οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης συνεχίζονται.

Νέα άφιξη 103 μεταναστών στον Μύρτο

Συνολικά 103 αλλοδαποί αποβιβάστηκαν το πρωί της Δευτέρας από ξύλινη λέμβο στην παραλία του Μύρτου, στον Δήμο Ιεράπετρας, στο Λασίθι. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για υπηκόους Σουδάν, Νότιου Σουδάν, Αιγύπτου και Μπανγκλαντές, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται ένα ανήλικο παιδί. Δεν υπάρχουν γυναίκες μεταξύ των αφιχθέντων.

Αυτή την ώρα, οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των μεταναστών εντός της ημέρας, με στόχο στη συνέχεια να μεταφερθούν στο Ηράκλειο.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Ιεράπετρας πρόλαβε να προχωρήσει στην απολύμανση των σκηνών στην πρώην ΑΓΡΕΞ, μετά την αναχώρηση των προηγούμενων φιλοξενούμενων, ώστε ο χώρος να είναι έτοιμος να τους υποδεχθεί .

Εντοπίστηκαν 23 άνδρες στα Πλατιά Περάματα

Νέο περιστατικό, καταγράφηκε και στα νότια του νομού Ηρακλείου, καθώς 23 μετανάστες, όλοι άνδρες, εντοπίστηκαν στα Πλατιά Περάματα.Το περιστατικό προστίθεται στη συνεχή κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα νότια παράλια της Κρήτης.

42 μετανάστες στη Λούτρα – Σε εξέλιξη οι έρευνες για αγνοούμενο

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 42 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία της Λούτρας, ανατολικά του Λέντα, στα νότια του Ηρακλείου. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στις Αρχές, στην ομάδα βρίσκονταν αρχικά 43 άτομα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός άνδρα που φέρεται να αγνοείται.

Στην επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό του αγνοουμένου συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα σκάφος της Frontex, με τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή να συνεχίζονται.