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Τούμπα: Χειροπέδες σε 23χρονο για άναμμα πυρσού στο γήπεδο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/10/2026 13:21
Τούμπα: Χειροπέδες σε 23χρονο για άναμμα πυρσού στο γήπεδο
INTIME

Στη σύλληψη ενός 23χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί χθες το βράδυ, στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης, μετά τον αγώνα ΠΑΟΚ – Ηρακλής για το πρωτάθλημα της Super League.

Ο νεαρός κατηγορείται ότι άναψε πυρσό μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Πώς έγινε η σύλληψη 

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης προχώρησαν στην προσαγωγή του 23χρονου.

Στη συνέχεια, ο νεαρός οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, όπου συνελήφθη. 

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Η κατηγορία σε βάρος του 23χρονου 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 23χρονος φέρεται να άναψε πυρσό στις εξέδρες κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης, στην περιοχή της Τούμπας.

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