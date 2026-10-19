Αμαλιάδα: Συνελλήφθη 35χρονος για επίθεση κατά εκπαιδευτικού

Συγκλονίζει η περιπέτεια μιας γυναίκας στην Αμαλιάδα, που γλίτωσε την τελευταία στιγμή από παράσυρση με όχημα Ι.Χ. Χθές το μεσημέρι, η εκπαιδευτικός βρέθηκε μάρτυρας ενός περιστατικού βίας απέναντι σε μια νεαρή κοπέλα στην πλατεία Αθανασίου. Επενέβη στη διαμάχη της με τον 35χρονο δράστη για να προλάβει το κακό, όμως βρέθηκε η ίδια στο στοχαστρο. Ο άνδρας βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών.

Η καταγγελία της εκπαιδευτικού

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο άνδρας φέρεται να έσπρωχνε επανειλημμένα με δύναμη την κοπέλα, φωνάζοντάς της. Εκείνη, δεν αντιδρούσε και προσπαθούσε να διατηρήσει την ισορροπία της για να μην πέσει από τα δυνατά σπρωξίματα. Η εκπαιδευτικός τότε παρενέβη. Φώναξε στον άνδρα να αφήσει ήσυχη την κοπέλα και κάλεσε το θύμα κοντά της προκειμένου να την προστατεύσει. Ωστόσο, όπως αναφέρει, ο 35χρονος φέρεται να στράφηκε εναντίον της. Την έσπρωξε με δύναμη με τα δύο του χέρια και την έριξε στο έδαφος, τραυματίζοντας την στο χέρι.

Το επεισόδιο είχε συνέχεια. Όταν η γυναίκα απομακρύνθηκε από το σημείο και κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό της άκουσε έντονο θόρυβο από γκάζι αυτοκινήτου πίσω της. Τότε, σημειώνει, ότι είδε το όχημα να κινείται με ταχύτητα κατά πάνω της. Για να αποφύγει την παράσυρση η εκπαιδευτικός ‘κρύφτηκε’ πίσω από δύο κολώνες.

Στο σημείο φέρεται ότι βρίσκονταν μάρτυρες, οι οποίοι έσπευσαν να της προσφέρουν βοήθεια. Ορισμένοι, μάλιστα, κατέγραψαν το περιστατικό και τα στοιχεία του οχήματος.

Μετά το επεισόδιο, η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε από την κόρη της στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στο χέρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άντρας είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές, και πλέον τον χειρισμό της υπόθεσης έχει αναλάβει το αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας στον Πύργο.