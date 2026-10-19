Ανοίγει ο δρόμος για λαϊκές αγορές το απόγευμα.Το νέο πλαίσιο του Υπουργείου

Η δυνατότητα πρωινής και απογευματινής λαϊκής αγοράς επιτρέπει στους παραγωγούς να διευρύνουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο για τις αγορές τους. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται σημαντικά το εισόδημα των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνονται οι πολίτες που εργάζονται τις πρωινές ώρες.

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης αποσαφηνίζεται η εφαρμογή των ρυθμίσεων που θεσμοθετήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, έπειτα από πολύμηνο διάλογο με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών και των παραγωγών.Οι ρυθμίσεις δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας των λαϊκών αγορών και δημιουργούν νέες δυνατότητες για τους πωλητές.

Ενισχύεται η παρουσία των παραγωγών

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του ΥΠΑΝ, έως το 10% των θέσεων κάθε λαϊκής αγοράς μπορεί να διατίθεται για την κάλυψη εποχικών αναγκών, για διάστημα έως έξι μηνών ανά παραγωγό.

Η διαδικασία κατανομής των θέσεων διευκολύνεται σημαντικά: μετά την συμπλήρωση της αίτησης και την ανάρτησή της για 48 ώρες, η θέση αποδίδεται απευθείας, εφόσον δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα γίνεται ηλεκτρονική κλήρωση.

Παράλληλα, δίνεται στους δήμους η δυνατότητα δημιουργίας λαϊκών αγορών αποκλειστικά για παραγωγούς, προωθώντας την άμεση διάθεση των αγροτικών προϊόντων και τον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών.

Επιπλέον, το θεσμικό πλαίσιο:

Απλουστεύει τις διαδικασίες αδειοδότησης

Δίνει λύσεις στα προβλήματα των δηλώσεων ΟΣΔΕ

Αποσαφηνίζει τις διαδικασίες διαχείρισης των θέσεων

Ξεκαθαρίζει τις προϋποθέσεις για την απώλεια θέσεων και τη μεταβίβαση αδειών

Στόχος του Υπουργείου είναι «να δοθούν λύσεις στα προβλήματα των λαϊκών αγορών, διότι μέσω του ανταγωνισμού ωφελούνται οι καταναλωτές».